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Суд продлил срок ареста вдове рэпера Картрайта, отказавшись смягчить меру пресечения 

ТАСС 33 минуты назад
Суд продлил срок ареста вдове рэпера Картрайта
Фото: ТАСС
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил до конца апреля срок содержания в СИЗО обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта Марине Кохал, отказав адвокатам в требовании смягчить меру пресечения. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сроком по 30 апреля. Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру", — говорится в сообщении.

Расчлененное тело Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвинение предъявлено вдове рэпера Марине Кохал, после задержания она была помещена в СИЗО.
Причина смерти рэпера до сих пор не установлена. В СК считают, что супруга артиста заранее спланировала его убийство. Две экспертизы не смогли точно установить причину смерти Картрайта. Адвокат Кохал Юрий Авдеев сообщал ТАСС, что была назначена третья экспертиза. Адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит в свою очередь заявлял, что экспертиза уже сейчас установила, что Картрайт не страдал хроническими заболеваниями, способными привести к смерти, а также на останках тела найдено прижизненное повреждение в районе живота.
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Происшествия , Юрий Авдеев , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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