Суд продлил срок ареста вдове рэпера Картрайта

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сроком по 30 апреля. Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру", — говорится в сообщении.