Бизнес-коуч Сургановой избила ее администратора 

Бизнес-коуч Наталья Грэйс избила администратора певицы Светланы Сургановой. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

Сурганова начала сотрудничать с Грэйс зимой — та стала вести YouTube-канал группы «Сурганова и оркестр». Некоторое время спустя между Грэйс и менеджерами певицы стали возникать конфликты.

11 февраля в доме Сургановой в Ленинградской области состоялась встреча относительно съемок новых клипов «Сургановой и оркестра». В ней приняли участие Сурганова, ее помощница Наталья Самсонова , Грэйс и режиссеры Анастасия Лаврова и Яна Кондратьева.

Между Грэйс и остальными участницами встречи возник конфликт. В ходе него коуч напала на Самсонову и стала ее избивать. Их разняли, Грэйс выгнали из дома и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали у Самсоновой перелом трех ребер. Она обратилась с заявлением в полицию.

В январе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 23-летняя модель Кристина Козина в ходе распития алкогольных напитков со знакомой в квартире последней в центре Москвы схватила нож, выкрикнула «Я тебя зарежу» и ударила подругу по руке. Потерпевшая травмировала пальцы и обратилась с заявлением в полицию.