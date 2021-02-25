«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов

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Москва

Антимасочник кидался на продавцов с ножом в Екатеринбурге и попал на видео 

Алевтина Жаркова 43 минуты назад
Неадекватный покупатель набросился на продавцов с ножом в одном из супермаркетов Екатеринбурга.
Посетитель продуктового магазина стал вести себя буйно после замечания сотрудников из-за отсутствия у него защитной маски. В гневе молодой человек достал нож и начал кидаться с ним на работников торгового заведения. При этом дебошир требовал держаться от него на дистанции в полтора метра.
В итоге не обошлось без вмешательства полиции, которую в магазин вызвали напуганные продавцы. Стражи порядка доставили агрессивного покупателя в отделение, где в отношении него был составлен протокол за мелкое хулиганство.
Происшествия , Видео
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