«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов

Неадекватный покупатель набросился на продавцов с ножом в одном из супермаркетов Екатеринбурга

Посетитель продуктового магазина стал вести себя буйно после замечания сотрудников из-за отсутствия у него защитной маски. В гневе молодой человек достал нож и начал кидаться с ним на работников торгового заведения. При этом дебошир требовал держаться от него на дистанции в полтора метра.

В итоге не обошлось без вмешательства полиции, которую в магазин вызвали напуганные продавцы. Стражи порядка доставили агрессивного покупателя в отделение, где в отношении него был составлен протокол за мелкое хулиганство.