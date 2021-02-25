Учитель «накормил» школьников таблетками для санобработки 

Саратовской области шестерых школьников госпитализировали с отравлением, сообщает ТАСС. СМИ сообщают, что педагог случайно перепутал бытовую химию с витаминами.

Инцидент произошёл в средней школе №3 в городе Красноармейске. По данным телеканала «Саратов 24», шесть учеников 4 класса сами взяли таблетки, перепутав их с «аскорбинками». Ученики не смогли проглотить драже из-за его странного запаха и вкуса, поэтому выплюнули таблетки. При этом педагог, выяснив, что ее воспитанники едва не наелись средства для дезинфекции помещений, вызвала медиков. В настоящее время состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

У Telegram-канала Mash другая информация . Якобы под видом витаминов школьники получили таблетки именно от своего учителя. При этом двое детей из числа оказавшихся в больнице были помещены в реанимацию.

По данным ТАСС, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил подчиненным создать специальную комиссию, которая должна будет установить истинные обстоятельства инцидента. Делом также заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета , где была инициирована доследственная проверка. Правоохранители в настоящее время опрашивают сотрудников школы и изучают результаты медосмотра пострадавших.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о госпитализации с отравлением по неизвестной причине 39 воспитанников детских садов в Махачкале. Все они были доставлены в Республиканский кожно-венерологический диспансер. Одной из возможных причин отравления были названы некачественные продукты питания. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, было заведено уголовное дело.