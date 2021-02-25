В доме на Рублевке нашли тело майора ФСБ

Сегодня утром в подъезде одного из домов на Рублевском шоссе было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Согласно предварительной информации, скончавшийся — майор ФСБ, который совершил самоубийство.

В середине февраля, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в одном из кабинетов в здании Мытищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов 39-летний подполковник покончил жизнь самоубийством.

В ноябре с собой покончил сотрудник Федеральной службы охраны, а в декабре — еще один, заместитель начальника одного из отделений ФСО, подполковник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверной информацию о том, что суицид служащего ФСО в ноябре связан с переработками на работе. По его словам, тот покончил с собой исключительно по личным причинам.

Средства массовой информации сообщали, что в предсмертной записке второй покончивший с собой сотрудник ФСО объяснил поступок личными причинами.