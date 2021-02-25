Екатеринбурге покупатель набросился на сотрудников супермаркета с ножом из-за просьбы надеть маску. Видеозапись нападения опубликована в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

«Пришла в магазин «Яблоко» на Билимбаевской, и тут неадекватный молодой человек начал кидаться на весь персонал, чтоб все соблюдали дистанцию 1,5м., угрожая всем ножом. Разбил товар, вроде сок. Магазин вызвал наряд», — рассказала очевидица нападения (орфография и пунктуация автора сохранены).

На записи видно, как мужчина бегает за людьми с ножом, размахивает ногами и выкрикивает угрозы.

«Полтора метра, полтора метра, ты, животное, полтора метра, ушла от меня. Кто меня ударил?» — кричал он.

В магазин вызвали полицейских, они забрали нападавшего в отдел и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. В полиции отметили, что мужчина был пьян.

Как писал «Рамблер», ранее в Казани пассажир автобуса напал на кондуктора из-за требования надеть маску и перчатки.

Мужчина толкнул кондуктора, сорвал с него медицинскую маску, выбил из рук валидатор и деньги, несколько раз ударил его в челюсть и порвал его одежду. Позже нападавшего задержали полицейские.