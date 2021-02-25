В Москве арестант пытался покончить с собой в здании суда 

Арестованный за сбыт наркотиков москвич 25 февраля предпринял попытку суицида в здании Преображенского суда российской столицы

Инцидент произошёл в конвойном помещении после заседания о продлении ареста 44-летнему ранее судимому мужчине. Он был задержан ещё летом 2020 года и с тех пор находился в СИЗО

Каким-то образом мужчина причинил себе серьёзные травмы и в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу, передаёт MK.RU.

Ранее подполковник воинской части в Мытищах свёл счёты с жизнью. Самоубийство произошло в кабинете Мытищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов. Погибшему было 39 лет. По факту ЧП была проведена доследственная проверка, опрошены очевидцы и сослуживцы погибшего.

До этого в Санкт-Петербурге свела счёты с жизнью 10-летняя девочка. На её смартфоне были обнаружены картинки с изображением способа самоубийства. Мать девочки рассказала, что ребёнок по неизвестным причинам вышел из дома без верхней одежды в 04:30 утра. Тело девочки было найдено на детской площадке в одном из дворов на Новгородской улице в Колпинском районе города. Примечательно, что девочка была примерным ребёнком и училась на отлично, писал NEWS.ru.