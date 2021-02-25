Подозреваемых в торговле детьми задержали в Красноярске 

Четыре человека задержаны в Красноярске по подозрению в торговле новорожденными детьми. Среди них два мужчины и две женщины. Один из находящихся под стражей является предполагаемым организатором преступного сообщества.

«По предварительной версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина организовал деятельность по привлечению женщин, готовых за денежное вознаграждение выносить и родить детей для третьих лиц… оформлению необходимых документов, позволяющих ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи их иностранным гражданам за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении СК на официальном сайте ведомства.

Среди задержанных — жительница Казахстана, которая передала подозреваемым своего собственного ребенка. Медицинскую процедуру, в результате которой наступила беременность, она прошла в Королевстве Камбоджа, после чего вернулась в Красноярск. Услуги медицинской клиники были оплачены предполагаемыми организаторами незаконного бизнеса.

«В апреле 2020 года женщина родила мальчика, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе города Красноярска получила свидетельство о рождении на ребенка и в нотариальной конторе оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах. Тем самым гражданка Казахстана фактически передала в распоряжение подозреваемых своего новорожденного ребенка», — добавляют в ведомстве.

После этого подозреваемая покинула территорию России и вернулась в Казахстан. За своего сына она получила 13 тысяч долларов. В настоящее время установлено местонахождение девяти ранее проданных младенцев. Все они помещены в дом малютки. Подозреваемые заключены под стражу.