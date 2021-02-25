Москвичка нашла в торговом центре конверт со 120 тысячами рублей 

Жительница Москвы нашла в одном из торговых центров столицы конверт со 120 тысячами рублей и обратилась в полицию. В итоге деньги были возвращены владельцу, сообщает ГУ МВД Москвы.

По данным ведомства, деньги девушка нашла во время шопинга в ноябре 2020 года. Конверт с крупной суммой лежал на полу в торговом центре.

Москвичка обратилась в полицию и передала туда свою находку. В итоге, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, правоохранители выяснили, что конверт потерял мужчина.

«59-летний москвич был приглашен в ОМВД России по району Ховрино г. Москвы для возврата денежных средств, чему был приятно удивлен. Мужчина рассказал, что не представлял, где он мог выронить деньги, и полагал, что уже никогда не найдет пропажу», — отмечается в сообщении.

Как писал «Рамблер», ранее в немецком городе Бад-Фильбель девятилетний мальчик обходил дома, сообщал жильцам, что нашел у их крыльца купюру в 50 евро и «возвращал» деньги. Один из соседей заподозрил неладное и вызвал полицию. Полицейские нашли у мальчика мешок с 2,7 тысячи евро. Выяснилось, что он взял из тайника родителей все сбережения — три тысячи евро — и успел раздать часть из них.