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Астраханца будут судить за экстремистский пост в соцсетях 

ИА Regnum 1 час назад
Астраханец предстанет перед судом за экстремистский пост в соцсетях
Фото: РИА НОВОСТИ
В Астрахани 48-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к возбуждению ненависти и вражды по национальным признакам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, мужчина опубликовал в социальной сети аудиозапись с текстом, возбуждающим ненависть и вражду по признаку национальности и происхождения. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Астраханской области. Было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по национальным признакам с угрозой применения насилия».
Лингвистическая экспертиза признала эту публикацию и содержащиеся в ней высказывания экстремистскими. Расследование завершено, уголовное дело направили в суд.
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Происшествия , ФСБ , Астраханская Область , Астрахань
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