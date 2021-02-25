Лжеэлектрики отбирали у пенсионеров последние деньги

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Москва

Вымогательства лжеэлектриков у пенсионерки сняли на видео 

Алевтина Жаркова 16 минут назад
В Москве задержана банда лжеэлектриков, которые вымогали денежные средства у стариков. Злоумышленники заявлялись в квартиры собственников-пенсионеров, представляясь сотрудниками энергетической компании. Под предлогом неисправного оборудования (которое сами и же и приводили в негодность) мошенники предлагали установить другое, а в случае отказа они угрожали пожилым людям штрафами.
Как установило следствие, на счету вымогателей 14 эпизодов мошенничества, один из которых попал в объектив камеры. На записи видно, как лжеэлектрики заставляют пенсионерку отдать им последние денежные средства, а та пытается собрать нужную им сумму.
В отношении организатора преступной банды и ее семерых участников возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Криминал
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