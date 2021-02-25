Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя

Бразилии медсестра отбилась от грабителя. На запись инцидента обратило внимание издание New York Post.

Злоумышленник проник в дом Анхелы Гонсалвес в тот момент, когда она исполняла под музыку тверк. Свой танец девушка снимала на камеру, чтобы выложить в Instagram.

Внезапно в жилище зашел мужчина и попытался схватить Гонсалвес, но та не растерялась и дала обидчику отпор. Она пинками прогнала незваного гостя за ворота.