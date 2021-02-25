Владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в межгосударственный розыск 

Собственника сети ресторанов «Корчма» Тарас Бульба Юрия Белойвана объявили в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Белойвана меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Обвиняемый объявлен в федеральный и межгосударственный розыск», — рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что заседание пройдет в ближайшее время.

Бизнесмен обвиняется в неуплате недоимок по налогам. В феврале 2020 года после возбуждения уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Белойван не явился на допрос несмотря на неоднократные вызовы следователей. После этого он был объявлен в федеральный розыск.