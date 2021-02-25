Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака

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Москва

Появилось видео допроса зарезавшего беременную жену и ребенка мужчины 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Вологодской области местный житель зарезал свою беременную супругу и ее малолетнюю дочь. Душегуб расправился с женщиной и маленькой девочкой через несколько недель после заключения брака. Чтобы спрятать следы преступления мужчина поджег дом, в котором находились его жертвы.
Злоумышленника поймали, но тот смог сбежать из отделения полиции в наручниках и несколько дней скрывался от правоохранителей. Сейчас он снова находится под стражей и ждет суда. Причиной жесткого убийства, по его собственному мнению, стал алкоголь.
Происшествия , Видео , Криминал
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