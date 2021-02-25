Владелец сети «Корчма Тарас Бульба» объявлен в розыск

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Белойвана меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Обвиняемый объявлен в федеральный и межгосударственный розыск», — пояснила пресс-секретарь Лела Кокая.

Она отметила, что заседание суда назначено на ближайшее время.

«Рамблер» писал, что Белойван в июле 2019 года был приговорен к двум годам колонии за уклонение от уплаты налогов на общую сумму около 690 миллионов рублей. В ноябре того же года бизнесмен решением Преображенского суда Москвы был освобожден от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью.

В феврале 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. При этом Юрий Белойван на допросы не являлся.