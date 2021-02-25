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Москва

Собственника сети «Корчма Тарас Бульба» объявили в международный розыск 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
Владелец сети «Корчма Тарас Бульба» объявлен в розыск
Фото: ТАСС
Следствие попросило суд заочно арестовать владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу о сокрытии налогов. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Белойвана меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Обвиняемый объявлен в федеральный и межгосударственный розыск», — пояснила пресс-секретарь Лела Кокая.

Она отметила, что заседание суда назначено на ближайшее время.
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«Рамблер» писал, что Белойван в июле 2019 года был приговорен к двум годам колонии за уклонение от уплаты налогов на общую сумму около 690 миллионов рублей. В ноябре того же года бизнесмен решением Преображенского суда Москвы был освобожден от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью.
В феврале 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. При этом Юрий Белойван на допросы не являлся.
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Происшествия , Юрий Белойван , Тарас Бульба , Минздрав РФ
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