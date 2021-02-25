Россиянин поджег за ночь восемь автомобилей

"Подозреваемый был задержан полицейскими той же ночью при попытке скрыться с места одного из преступлений. У находившегося в алкогольном опьянении 24-летнего ранее судимого местного жителя изъяты орудия преступлений. Оперативники установили, что злоумышленник металлической монтировкой разбивал стекла авто, а затем поджигал транспортные средства при помощи зажигалки", — рассказали в пресс-службе.