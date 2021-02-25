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Под Калининградом мужчина поджег за ночь восемь автомобилей 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Россиянин поджег за ночь восемь автомобилей
Фото: depositphotos.com
Сотрудники отделения полиции по Гурьевскому району Калининградской области задержали местного жителя, который за одну ночь поджег восемь автомобилей, возбуждены уголовные дела. Об этом в четверг сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Злоумышленник в ночь на 24 февраля поджег один автомобиль в поселке Дорожном, и семь — в соседнем поселке Орловка. Часть автомобилей сгорела полностью, некоторые серьезно пострадали.

"Подозреваемый был задержан полицейскими той же ночью при попытке скрыться с места одного из преступлений. У находившегося в алкогольном опьянении 24-летнего ранее судимого местного жителя изъяты орудия преступлений. Оперативники установили, что злоумышленник металлической монтировкой разбивал стекла авто, а затем поджигал транспортные средства при помощи зажигалки", — рассказали в пресс-службе.

В отношении поджигателя машин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанного поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте. Ущерб, нанесенный им собственникам автотранспорта, устанавливается.
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Происшествия , МВД , Калининград , Калининградская Область , Кыргызстан , Орловка
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