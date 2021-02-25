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В Краснодаре мошенники лишили жилья пожилых людей 

ИА Regnum 15 минут назад
В Краснодаре мошенники лишили жилья пожилых людей
Фото: РИА Новости
Следственные органы СК России по Краснодарскому краю приняли к производству уголовное дело о мошенническом хищении жилья у пожилых людей, сообщили 25 февраля в пресс-службе Следственного комитета России. Дело по ч.4 ст.159 УК РФ ранее было возбуждено полицией.
По версии следствия, в Краснодаре преступная группа провела целый ряд незаконных сделок — мошенники оформляли договоры купли-продажи недвижимости пожилых и одиноких граждан без их ведома и участия. Жильё продавалось по заниженной стоимости, затем его приобретатель перепродавал квартиры и дома уже третьим лицам. В результате сделок законные владельцы — пожилые люди — потеряли право владеть и распоряжаться принадлежащим им жильем.
На данный момент на жилье потерпевших наложен арест. Проводятся следственные действия.

«В ходе расследования будет установлен весь круг лиц, причастных к преступлению (в том числе из сотрудников регистрирующих органов и нотариата), выяснена роль каждого из фигурантов и дана правовая оценка их действиям», — уточнили в СК.

Следователи также обещают принять все меры для восстановления нарушенных прав граждан и возмещению причиненного ущерба.
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Происшествия , СКР , Краснодар , Краснодарский Край
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