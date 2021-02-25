Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине

В районе села Стародубское Долинского района на Сахалине любитель зимней рыбалки провалился под лед, перепрыгивая на снегоходе трещину. Мужчину вытащили из ледяной воды другие рыбаки. Видео спасения публикует Telegram-канал Hue.

Метровая трещина образовалась на реке Найба в ста метрах от берега. Заметившие ее люди тут же отправились в сторону суши. Однако один из рыбаков упал в воду вместе с «мотособакой», когда перепрыгивал разрыв. К счастью, человека оперативно достали из воды с помощью веревки.