С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье

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Москва

Устроивший массовое ДТП под Москвой С-400 попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Массовое ДТП под Москвой с участием зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 произошло под Москвой. Видеорегистратор одного из автолюбителей запечатлел аварию на Можайском шоссе в Голицыно, которую устроил водитель ЗРС. Запись появилась в сообществе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как в результате столкновения боевой машины с автомобилем автоинспекции в ДТП попали еще три машины, в том числе и грузовик. В комментариях к публикации пользователи отметили, что инцидент мог произойти из-за того, что водитель С-400 не соблюдал дистанцию на дороге.
Происшествия , Видео , ГИБДД
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