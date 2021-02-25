С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье

Массовое ДТП под Москвой с участием зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 произошло под Москвой. Видеорегистратор одного из автолюбителей запечатлел аварию на Можайском шоссе в Голицыно, которую устроил водитель ЗРС. Запись появилась в сообществе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как в результате столкновения боевой машины с автомобилем автоинспекции в ДТП попали еще три машины, в том числе и грузовик. В комментариях к публикации пользователи отметили, что инцидент мог произойти из-за того, что водитель С-400 не соблюдал дистанцию на дороге.