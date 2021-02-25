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Москва

Самарский ученый: группа Дятлова могла стать жертвой взрыва фотобомбы 

Волга Ньюс 1 час назад
Исследователь из Самары Андрей Шепелев, изучая рассекреченные документы разведслужб США, относящиеся к начальному периоду холодной войны, предполагает, что группа Игоря Дятлова могла стать жертвой взрыва так называемой фотобомбы, сброшенной американским пилотом, пишет mk.ru.
Шепелев нашел ранее не известные свидетельства того, что в первой половине 1959 г. над Северным Уралом летали самолеты-разведчики типа RB-47. Американцы полагали, что именно в этом регионе могут развертываться первые оперативные базы советских межконтинентальных баллистических ракет.
Среди исследователей трагедии на перевале Дятлова произошел конфликт
Чтобы провести ночную аэрофотосъемку местности, с самолетов сбрасывали мощные фотоосветительные бомбы-вспышки. При определенных обстоятельствах боеприпасы этого типа могли нештатно взрываться вблизи или на поверхности земли, вызывая сокрушительный поражающий эффект, напоминающий действие современных объемно-детонирующих зарядов.
На основе вновь выявленных фактов Андрей Шепелев сделал вывод, что жертвами этих фотобомб могла стать группа туристов Игоря Дятлова.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Андрей Шепелев , Игорь Дятлов , Московский комсомолец , Самара , Самарская Область , США
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