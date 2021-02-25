Россиянина посадили на 8 лет за госизмену 

В августе 2019 года 52-летний Васильев был задержан в Забайкалье по подозрению в сборе и передаче иностранным специальным службам сведений, составляющих государственную тайну.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Мужчина признал вину. В ноябре материалы дела поступили в суд для рассмотрения по существу. Коллегия из трех федеральных судей рассмотрела дело в закрытом режиме за четыре заседания и 3 февраля огласила приговор — восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Сегодня собеседник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Васильев передавал сведения, составляющие государственную тайну, спецслужбам Китая, и это могло нанести ущерб интересам России.