Россиянина посадили на 8 лет за госизмену 

В Забайкальском крае гражданин России Владимир Васильев был осужден за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС.
В августе 2019 года 52-летний Васильев был задержан в Забайкалье по подозрению в сборе и передаче иностранным специальным службам сведений, составляющих государственную тайну.
В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Мужчина признал вину. В ноябре материалы дела поступили в суд для рассмотрения по существу. Коллегия из трех федеральных судей рассмотрела дело в закрытом режиме за четыре заседания и 3 февраля огласила приговор — восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
Сегодня собеседник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Васильев передавал сведения, составляющие государственную тайну, спецслужбам Китая, и это могло нанести ущерб интересам России.
В декабре, как сообщал «Рамблер», Московский городской суд признал 53-летнего бывшего украинского футболиста Василия Василенко виновным в шпионаже в пользу Украины и приговорил его к лишению свободы на 12 лет. По данным средств массовой информации, Василенко мог быть задержан при попытке по поручению тесно связанной с Министерством обороны Украины компании приобрести в России списанное крупногабаритное военное оборудование, разработанное в СССР в 1960-х годах и не имеющее огневой мощи.