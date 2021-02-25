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Прятавшегося 16 лет дезертира опознали после смерти по отпечаткам пальцев 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Прятавшегося 16 лет дезертира опознали после смерти
Фото: РИА Новости
Военные следователи в Чите нашли солдата-дезертира, скрывавшегося более 16 лет, по данным дактилоскопирования после смерти, рассказали в главном военном следственном управлении СК.
Согласно данным ведомства, 20 сентября 2004 года призывник в п. Песчанка ушел с танкодрома в лес и в подразделение больше не вернулся. Следствием рассматривались различные версии, в том числе об убийстве военного сослуживцами либо утоплении в техническом водоеме — танковом бассейне для подводного вождения, передает РИА «Новости».
Однако ни одна из версий подтверждения не нашла.
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В ходе сбора материалов были запрошены сведения о дактилоскопической регистрации призывника, а затем и сама дактилоскопическая карта, которая в дальнейшем была направлена для постановки на учет в информационный центр УВД по Забайкальскому краю.
29 сентября 2020 года в частном доме в Чите было обнаружено тело мужчины. Со слов хозяйки дома, это был ее гражданский муж. Однако документов погибшего женщина представить не смогла, сославшись на то, что якобы все они были утрачены во время пожара.
«При проверке по базе адресно-справочного учета гражданин с такими социально-демографическими данными не числился. Тело было дактилоскопировано и проверено по базе АДИС «Папилон». В результате проверки по криминалистическим (дактилоскопическим) учетам было выявлено совпадение с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего», — сказали в ведомстве.
После этого предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено и назначена дактилоскопическая судебная экспертиза, которая подтвердила идентичность следов рук погибшего и разыскиваемого 16 лет солдата.
«Одновременно было организовано опознание тела по фотографии матерью разыскиваемого в Новосибирске, женщина заявила, что это ее сын. Собранные по уголовному делу доказательства позволили принять законное и обоснованное решение о его прекращении в связи со смертью», — добавили в ведомстве.
Напомним, в 2019 году сержант-контрактник, награжденный Георгиевским крестом за принуждение Грузии к миру, вернулся на службу спустя восемь лет; все это время он находился в розыске.
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Забайкальский Край , Чита
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