Эвакуацию в московском метро сняли на видео 

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24 февраля примерно в 19:00 по московскому времени в Москве на станции метро "Славянский бульвар" мужчина угрожал взорвать гранату прямо не перроне с людьми. Пассажир лег на платформе станции и стал громко кричать, что у него с собой граната. Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры.

«По требованию сотрудников полиции эвакуированы пассажиры, станцию закрыли на вход и выход», — говорится в сообщении метрополитена.

Около 19:25 на станции «Славянский бульвар» был «обнаружен бесхозяйный предмет». В итоге оказалось, что это был муляж гранаты, предназначенный для игры в пейнтбол. Мужчина задержан.