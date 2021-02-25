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Москва

Эвакуацию в московском метро сняли на видео 

Вадим Дроздов 53 минуты назад
24 февраля примерно в 19:00 по московскому времени в Москве на станции метро "Славянский бульвар" мужчина угрожал взорвать гранату прямо не перроне с людьми. Пассажир лег на платформе станции и стал громко кричать, что у него с собой граната. Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры.
«По требованию сотрудников полиции эвакуированы пассажиры, станцию закрыли на вход и выход», — говорится в сообщении метрополитена.
Около 19:25 на станции «Славянский бульвар» был «обнаружен бесхозяйный предмет». В итоге оказалось, что это был муляж гранаты, предназначенный для игры в пейнтбол. Мужчина задержан.
Происшествия , Видео
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