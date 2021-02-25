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Москва

Обмороженных патрульных на Урале показали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В начале неделе на Урал обрушились холода и сильнейший снегопад. В 12 районах Челябинской области объявлен режим ЧС — за два дня на дорогах из-за метели застряли 1154 человека, в том числе туристы и члены детской хоккейной команды. В Оренбурге двое сотрудников ДПС получили обморожение, помогая вызволять людей. Связь со всеми автомобилистами есть, дорожная техника расчищает заторы к застрявшим машинам. По данным местного управления МЧС, за два дня помощь оказана уже 1154 гражданам, застрявшим на дорогах. В частности спасатели вызволили автобус с туристами из Екатеринбурга, который выехал из Магнитогорска вечером 23 февраля, но попал в буран.
Происшествия , Видео , ГИБДД
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