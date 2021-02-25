В бухту Владивостока по ошибке вылились 200 л мазута

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте был установлен и задержан 34-летний сотрудник предприятия, занимающегося снабжением морских судов нефтепродуктами. Во время перекачки мазута с вагонов нефтебазы на борт морского судна, обвиняемый открыл приемные клапаны и покинул станцию, в результате чего произошло переполнение и разлив нефтепродуктов. Свыше 200 л топлива попали в бухту Золотой рог", — говорится в сообщении.