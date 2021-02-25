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В центральную бухту Владивостока по ошибке работника вылились 200 л мазута 

ТАСС и ещё 1 8 минут назад
В бухту Владивостока по ошибке вылились 200 л мазута
Фото: РИА Новости
Транспортная полиция нашла причину загрязнения центральной бухты Владивостока Золотой Рог весной 2020 года. Как сообщает в четверг пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО, более 200 л мазута вылилось в воду из-за ошибки работника компании снабжения судов.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте был установлен и задержан 34-летний сотрудник предприятия, занимающегося снабжением морских судов нефтепродуктами. Во время перекачки мазута с вагонов нефтебазы на борт морского судна, обвиняемый открыл приемные клапаны и покинул станцию, в результате чего произошло переполнение и разлив нефтепродуктов. Свыше 200 л топлива попали в бухту Золотой рог", — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, инцидент произошел весной 2020 года. Уголовное дело было возбужденное по части 1 статьи 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды"). Сейчас оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем будет передано в суд. Максимальная санкция данной статьи предусматривает арест на срок до четырех месяцев.
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Происшествия , Экология , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Владивосток , Приморский Край
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