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Москва

Хозяин квартиры назвал причину смерти писательницы Шелдон 

Вечерняя Москва 1 час назад
Раскрыта причина смерти писательницы Шелдон
Фото: Вечерняя Москва
Хозяин квартиры, где было обнаружено тело писательницы Аделины Шелдон, в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» назвал причину ее смерти.
По словам мужчины, в квартире были найдены различные записи, включая дневники. Так он понял, что Шелдон увлекалась голоданием.

— Я подозреваю, что ее смерть связана с очередной голодовкой, из которой она не вышла. Холодильник был пустой. На кухне была маленькая кастрюлька с остатками каши, типа гречки. Стояло три пакета всяких порошков а-ля детокс, — сообщил собеседник «Вечерней Москвы»

Ранее в своих интервью Шелдон не раз отмечала, что придерживается здорового образа жизни и следит за питанием.

Справка «ВМ»

Аделина Шелдон родилась на Украине. Писать начала в 12 лет. Училась в Эдинбургском университете по специальности «Бизнес и экономика». Является автором первой книги «Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье. Занималась конным спортом, теннисом, танцами, экстремальным вождением.
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