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В Москве писательница умерла от голода 

News.ru 1 час назад
Писательница умерла от голода в Москве
Фото: ВКонтакте
Молодая писательница Аделина Шелдон скончалась в Москве. Предполагается, что она умерла от голода, став жертвой модной диеты.
Тело Шелдон было обнаружено в квартире на юго-западе столицы. Тело писательницы без признаков жизни нашёл владелец жилья. Он сообщил о произошедшем в полицию и вызвал «скорую помощь».
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов следов насильственной смерти не обнаружили. Из дневника Шелдон они узнали, что она занималась сухим голоданием. В полиции полагают, что в какой-то момент девушке стало плохо, но вызвать врачей было некому — писательница вела затворнический образ жизни.
Владелец квартиры рассказал MK.RU, что его семья познакомилась с Шелдон несколько лет назад, когда она в первый раз арендовала у них квартиру. Он отметил образованность, воспитанность и скромность девушки. По словам мужчины Шелдон вернулась в Москву незадолго до пандемии коронавируса. Из-за ограничений, связанных с инфекцией, она испытывала материальные трудности, но плату за жильё с неё не требовали. Более того, супруги предлагали устроить её репетитором иностранных языков, но писательница отказывалась.
Шелдон — уроженка Украины. Начала писать в 12 лет. Является автором книги «Венценосные» о французской королевской семье XVII-XVIII веков.
Ранее NEWS.ru писал, что спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие популярные диеты могут навредить организму. К таковым она отнесла монодиеты, при которых человек питается только каким-то одним продуктом, в результате чего организм недополучает необходимые витамины. Писарева также отметила, что вред наносят детокс-диеты с использованием только соков и смузи, сделанных из пяти-шести различных овощей и фруктов. По её словам, некоторые из них несовместимы, а за день получается очень большое количество различных овощей и фруктов, перемешанных между собой.
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Происшествия , МВД , Московский комсомолец
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