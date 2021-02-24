Писательницу Аделину Шелдон обнаружили мертвой в Москве 

В Москве нашли мертвой молодую писательницу Аделину Шелдон.
Как сообщает «Московский комсомолец», тело 20-летней девушки без признаков жизни обнаружил хозяин квартиры, которую она снимала.
По предварительной версии, девушка заморила себя голодом. В найденных дневниках она писала, что практикует сухое голодание.
По словам хозяина квартиры, впервые он познакомился с Шелдон несколько лет назад. Через год она уехала, а вернувшись в Москву в 2019 году, попросила снять прежнюю квартиру. Около года назад девушка перестала оплачивать жилье из-за отсутствия гонораров, однако хозяин не стал выгонять ее на улицу.
«Она была необыкновенная девушка, очень образованная, воспитанная, скромная. Как будто из девятнадцатого века. Это и все соседи отмечали. Мы не раз с ней дискутировали на тему истории XVIII-XIX веков. И, надо отдать должное, ее познания впечатляли», — рассказал арендатор.
Последний раз он общался с Аделиной 4 февраля по телефону. Спустя две недели хозяин квартиры и его жена попытались связаться с девушкой, но не смогли и забили тревогу.
Аделина Шелдон — уроженка Одессы, автор первой книги «Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье 17-18 веков.
Как сообщал «Рамблер», в январе был найден мертвым актер из сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Дмитрий Гусев. Он умер в своей машине, отъехав буквально несколько метров от съемочной площадки после рабочего дня.