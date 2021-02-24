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«Скопинский маньяк» выйдет на свободу спустя 17 лет тюрьмы 

Вероника Полынина 1 час назад
«Скопинский маньяк» выйдет на свободу спустя 17 лет тюрьмы
Фото: «Честный детектив»
«Скопинский маньяк» Виктор Мохов готовится выйти на свободу после 17 лет заключения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Предположительно, Мохов освободится из колонии 3 марта, после чего за ним будет установлен надзор по месту жительства сроком на шесть лет.
Скопинский маньяк хочет отомстить своим жертвам, которых держал в подвале
Как сообщал «Рамблер», в 2000 году «скопинский маньяк» похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Он насиловал их, морил их голодом, избивал, травил слезоточивым газом и издевался другими способами. Одна из девушек дважды родила от Мохова, оба раза он отбирал детей у матери.
В 2004 году девушкам удалось передать записку на волю, после чего их спасли из заточения.
В 2005-м Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Официально информация об освобождении «скопинского маньяка» не подтверждалась.
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Происшествия , Виктор Мохов , ФСИН , РИА Новости
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