«Скопинский маньяк» выйдет на свободу спустя 17 лет тюрьмы 

Предположительно, Мохов освободится из колонии 3 марта, после чего за ним будет установлен надзор по месту жительства сроком на шесть лет.

Как сообщал «Рамблер», в 2000 году «скопинский маньяк» похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Он насиловал их, морил их голодом, избивал, травил слезоточивым газом и издевался другими способами. Одна из девушек дважды родила от Мохова, оба раза он отбирал детей у матери.

В 2004 году девушкам удалось передать записку на волю, после чего их спасли из заточения.

В 2005-м Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Официально информация об освобождении «скопинского маньяка» не подтверждалась.