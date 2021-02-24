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Москва

«Скопинский маньяк» выходит на свободу 

Говорит Москва и ещё 4 1 час назад
«Скопинский маньяк» выйдет на свободу
Фото: кадр видео
Виктор Мохов провёл в заключении 17 лет.

«Планируется, что он освободится 3 марта. За ним будет установлен надзор по месту жительства сроком на шесть лет», — сказал источник РИА Новости в силовых структурах.

Слесарь Виктор Мохов 21 год назад похитил двух девушек 14 и 17 лет в городе Скопин Рязанской области. Своих жертв маньяк почти четыре года держал в подвале своего дома. Мужчина насиловал девушек, морил их голодом, бил резиновым шлангом и травил слезоточивым газом. Одной из жертв удалось передать записку на волю. Девушек освободили в мае 2004 года. Мохова арестовали, позже суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.
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Происшествия , Виктор Мохов , ФСИН , РИА Новости , Рязанская Область , Скопин
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