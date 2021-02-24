«Скопинский маньяк» выйдет на свободу

Виктор Мохов провёл в заключении 17 лет.
«Планируется, что он освободится 3 марта. За ним будет установлен надзор по месту жительства сроком на шесть лет», — сказал источник РИА Новости в силовых структурах.
Слесарь Виктор Мохов 21 год назад похитил двух девушек 14 и 17 лет в городе Скопин Рязанской области. Своих жертв маньяк почти четыре года держал в подвале своего дома. Мужчина насиловал девушек, морил их голодом, бил резиновым шлангом и травил слезоточивым газом. Одной из жертв удалось передать записку на волю. Девушек освободили в мае 2004 года. Мохова арестовали, позже суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.