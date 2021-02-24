ФСБ обезвредила 87 преступных экономических сообществ 

"Возрастает значение и ответственность вашей работы и по обеспечению экономической безопасности России. В 2020 году пресечена деятельность 87 преступных группировок в этой сфере. Прошу и впредь столь же оперативно вместе с другими профильными структурами вносить свой вклад в обеспечение устойчивости экономики и финансовой системы страны", — сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.