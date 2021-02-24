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Россиянин бесследно исчез в отпуске на необитаемом острове 

Lenta.ru 15 минут назад
70-летний россиянин исчез в отпуске на Занзибаре
Фото: globallookpress.com
Полиция Танзании и России более двух недель разыскивает отечественного туриста, который бесследно исчез во время тура по необитаемому острову. Об этом рассказала его дочь, пишет 74.RU.
70-летний Сергей Розанов из Магнитогорска должен был вернуться из заграничного отпуска 10 февраля, он отдыхал в отеле на пляже Джамбиани острова Занзибар. Однако, как выяснила у туроператора дочь путешественника, мужчину потеряли на экскурсии Safari Blue на острове Квале 5 февраля, его отсутствие якобы обнаружили лишь спустя два часа по возвращении.

«Его просто оставили на необитаемом острове, который размером всего 2,5 километра. У отца был дорогостоящий фотоаппарат и портативная видеокамера. Страна бедная очень. Могли ограбить», — поделилась дочь Розанова.

Информации о местонахождении россиянина до сих пор нет, в местных в больницах и моргах он не числится, также никаких данных о пенсионере нет у опрошенных местных жителей.
При этом, уточнила собеседница портала, другие отдыхавшие с Розановым туристы утверждают, что ему стало плохо во время экскурсии, а на самолет он не попал из-за госпитализации.

«После купания на острове Черепах ему стало плохо. Его довели до лодки, еле затащили на лодку, вещи собрали, помогли. Больше с ним не сталкивались. 10 февраля рейс задержали, его ждали в самолете», — рассказал один из них.

К поискам россиянина по заявлению его дочери подключилась полиция Магнитогорска. Сотрудники МВД России ищут очевидцев, которые отдыхали вместе с пенсионером и знают подробности случившегося.
11 ноября прошлого года сообщалось, что турист из Москвы пропал в Минеральных Водах при загадочных обстоятельствах. 30-летний мужчина прилетел отдыхать на Ставрополье в начале месяца. Он позвонил маме и сказал, что вечером собирается возвращаться в Москву. Однако с популярного курорта турист так и не улетел — он даже не зарегистрировался на рейс.
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Происшествия , Сергей Розанов , МВД , Магнитогорск , Челябинская Область
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