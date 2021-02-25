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В Татарии задержали курьера с 10 кг наркотиков 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
В Татарии задержали курьера с 10 кг наркотиков
Фото: РИА Новости
В Верхнеуслонском районе Татарии на стационарном посту полиции «Малиновка» инспекторы ГИБДД остановили автомобиль под управлением 49-летнего жителя Красноярска. Во время личного досмотра в дорожной сумке мужчины обнаружили два свертка с различными веществами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по РТ.
При дальнейшем обыске в тайнике под обшивкой в багажном отсеке автомобиля обнаружили и изъяли еще 54 свертка с различными веществами. Внушительную находку сотрудники полиции направили на экспертизу. По результатам исследований установлено, что изъятое — мефедрон общим весом более 9,9 кг и гашиш массой свыше 140 грамм.
По словам задержанного, в декабре 2020 года ему поступило сообщение в одном из мессенджеров с предложением о заработке, на что он дал согласие. По указанию «оператора» мужчина забирал оптовые партии наркотических веществ в Московской области и развозил по другим регионам страны, где оставлял в тайниках. В феврале текущего года курьер забрал из закладки в Подмосковье наркотики общей массой свыше 10 кг, которые должен был разложить в тайники в Перми, Тюмени, Уфы и Красноярске.
Задержанный заключен под стражу. По данному факту возбудили уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступной деятельности.
ИА REGNUM напоминает, в Перми полиция задержала 16-летнего школьника. Он причастен к незаконному обороту синтетических наркотиков. К противоправной деятельности юноша привлек двух 22-летних девушек из клининговой компании. В организованной лаборатории при помощи химреактивов производились запрещенные вещества, которые впоследствии сбывались через тайники-закладки.
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Происшествия , Наркооборот , Громкие уголовные дела , Наркотики , ГИБДД , МВД , ИА REGNUM , Башкортостан , Казань , Красноярск , Красноярский Край , Московская область , Пермский Край , Пермь , Республика Татарстан , Тюменская Область , Тюмень , Уфа
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