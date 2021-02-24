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Москва

Россиянин пнул инвалида у входа в магазин и попал на видео 

Алевтина Жаркова 17 минут назад
В Кирове мужчина пнул инвалида у входа в магазин. Произошедший в центре города инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал Life SHOT.
На кадры попал момент, как мужчина крепкого телосложения в компании своей спутницы пинает ногой в спину пожилого человека с палочкой в руке, который пытается зайти в торговую точку. От удара тот упал на колени и заплакал. А пара обидчиков как ни в чем не бывало прошла мимо него.
Размещенной в Сети видеозаписью уже заинтересовались полицейские. Им предстоит дать правовую оценку поступку россиянина.
Происшествия , Видео
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