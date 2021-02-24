Россиянин пнул инвалида у входа в магазин и попал на видео 

Кирове мужчина пнул инвалида у входа в магазин. Произошедший в центре города инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал Life SHOT.

На кадры попал момент, как мужчина крепкого телосложения в компании своей спутницы пинает ногой в спину пожилого человека с палочкой в руке, который пытается зайти в торговую точку. От удара тот упал на колени и заплакал. А пара обидчиков как ни в чем не бывало прошла мимо него.

Размещенной в Сети видеозаписью уже заинтересовались полицейские. Им предстоит дать правовую оценку поступку россиянина.