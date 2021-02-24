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Москва

Охранники избили подростка в торгом центре в Москве 

Газета.Ru 29 минут назад
Охранники избили подростка в торгом центре в Москве
Фото: depositphotos.com
На юге Москвы охранники избили подростка в торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ЧОП торгового центра «Штаер» на Черноморском бульваре избили 17-летнего подростка», — рассказал собеседник агентства.

В результате пострадавший был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом скулы, гематомы, ссадины и ушибы по всему телу.
По факту произошедшего проводится проверка.
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