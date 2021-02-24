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Дворник убил в Москве человека с помощью пивных бутылок 

Павел Тиунов 30 минут назад
Дворник убил в Москве человека с помощью пивных бутылок
Фото: РИА Новости
Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком преступлении, сообщает Telegram-канал Baza. Предполагается, что обычный дворник до смерти замучил свою жертву при помощи пивных бутылок.
По версии следствия, трагедия произошла в парке Сосёнки в октябре прошлого года. 21-летний дворник из района Котловка познакомился с мужчиной и уже через полтора часа перешёл к истязаниям. На рентгеновском снимке, который опубликовали журналисты, видно, что в теле жертвы оказались несколько пивных бутылок. Пострадавшего госпитализировали, но медикам его спасти не удалось. От тяжелейших травм он скончался.
Подозреваемого удалось выследить по записям с камер наблюдения. Его причастность к преступлению доказывается в том числе и наличием переписок, в которых он фантазирует, как мучает людей при помощи бутылок. Следователи полагают, что убийство было спланировано. Правоохранители готовятся к передаче дела в суд. Если впоследствии вина арестованного будет признана судьёй, то ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.
Как сообщал «Рамблер», ранее Германии трое пьяных граждан Грузии ворвались в отделение неотложной помощи и подрались с персоналом. Инцидент произошел в больнице города Шверин. Двое мужчин (31 и 40 лет) и 58-летняя женщина, которых немецкие СМИ назвали просителями убежища, приехали в клинику на такси и потребовали немедленного лечения. Один из мужчин хотел срочно начать лечение от наркозависимости, а второй пожаловался на боль в гениталиях из-за переизбытка секса.
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