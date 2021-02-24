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Полицейские в США вновь придушили мужчину коленом и довели его до смерти 

Lenta.ru 1 час назад
Полицейские вновь придушили мужчину коленом в США
Фото: Reuters
Житель Калифорнии скончался после того, как полицейские применили против него удушающий прием с использованием колена. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на семью погибшего.
Инцидент произошел 23 декабря в городе Антиок в штате Калифорния. Семья 30-летнего Анджело Кинто вызвала полицию, когда у мужчины произошел приступ паранойи. К моменту прибытия полицейских мужчина находился в объятьях матери и уже начал успокаиваться. Однако один из офицеров повалил Кинто на пол и давил коленом на его шею на протяжении пяти минут, пока не довел его до потери сознания.
Когда мужчину перевернули на спину, его лицо было покрыто кровью. Кинто скончался через три дня в больнице, не придя в сознание. Его семья подала в суд на полицейских, обвинив их в насильственной смерти.
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Кинто родился на Филиппинах. Он служил в Военно-морских силах США, но в 2019 году был с почестями отправлен в запас из-за аллергии. По словам семьи, Кинто большую часть жизни страдал от депрессии. Его состояние сильно ухудшилось после того, как в 2020 году на него напали неизвестные. Он очнулся в больнице с серьезными травмами, но не помнил, что с ним произошло. После этого у него начались частные приступы паранойи и тревоги.
В США в мае прошлого года начались акции за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося в результате грубого ареста: мужчина был удушен коленом в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.
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Происшествия , Джордж Флойд
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