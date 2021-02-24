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Москва

Названа предварительная причина смерти актера Писаренко 

РИАМО 1 час назад
Артист Дмитрий Писаренко мог скончаться от острой сердечной недостаточности, сообщает Федеральное агентство новостей.
Тело 61-летнего артиста нашли в его квартире в Москве. Ранее он перестал выходить на связь, родственник вызвал полицию. Квартиру вскрыли и нашли там тело Писаренко.
Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в Москве

«Проверка по факту гибели звезды театра и кино продолжается», —​ говорится в сообщении.

Известность артисту принесли роди в фильмах «Царь Иван Грозный», «Ревизор», «Господин Великий Новгород», «Соучастие в убийстве», «Оленья охота» и «Золото». Помимо съемок в кино и сериалах, Писаренко играл в Малом театре, «Школе современной пьесы» и Новом драмтеатре. ​
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Происшествия , Видео , Общество , Дмитрий Писаренко , РИА ФАН
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