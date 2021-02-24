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В Каспийске 21 человека госпитализировали с признаками отравления 

RT на русском 24 минуты назад
В Каспийске 21 человека госпитализировали с отравлением
Фото: РИА Новости
В городе Каспийске Республики Дагестан у 21 человека обнаружены признаки отравления, пострадавшие госпитализированы.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя Минздрава региона.

«В ЦГБ Каспийска с признаками острой кишечной инфекции поступил 21 человек, в том числе 19 детей», — заявили в министерстве.

По данным источника в местной администрации, жителям Каспийска рекомендовали использовать бутилированную воду.
С 9 по 18 января в медицинские учреждения Буйнакска в Дагестане обратились более 300 человек, большинство из которых — дети. У них выявили острую кишечную инфекцию, причиной которой стала вода из общего водопровода.
Также с 1 по 4 февраля 30 школьников обратились в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в животе и повышенной температурой.
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