Экс-главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии 

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Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 235 млн рублей по статьям о взятке и злоупотреблениях должностными полномочиями.

Об этом информирует ТАСС.

«Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 млн 280 тыс. рублей», — заявила судья.

Ранее Нижегородский районный суд признал Маркелова виновным в получении взятки.