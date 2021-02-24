Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Экс-главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии 

RT на русском и ещё 18 1 час назад
Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 235 млн рублей по статьям о взятке и злоупотреблениях должностными полномочиями.
Об этом информирует ТАСС.

«Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 млн 280 тыс. рублей», — заявила судья.

Ранее Нижегородский районный суд признал Маркелова виновным в получении взятки.
Суд признал экс-главу Марий Эл Маркелова виновным в получении взятки
В сентябре прошлого года Ленинский суд Ульяновска по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество Маркелова и его соответчиков на сумму более 374,8 млн рублей.
RT на русском: последние новости
В Каспийске 21 человека госпитализировали с признаками отравления В Каспийске 21 человека госпитализировали с признаками отравления В ходе столкновений в Киеве задержаны 17 человек В ходе столкновений в Киеве задержаны 17 человек Спасатели вылетели на место вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре Спасатели вылетели на место вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре
Происшествия , Видео , Ульяновск , Ульяновская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Это хамство!»: молодую жену Петросяна атаковали журналисты
00:41
«Это хамство!»: молодую жену Петросяна атаковали журналисты
Шоу-бизнес
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
00:39
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
В мире США
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
00:36
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
Происшествия
Видео отбора курсантов в Воронежской области
01:15
Видео отбора курсантов в Воронежской области
Армия
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
01:03
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
Общество
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
04:17
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
Политика
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
00:58
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
Происшествия
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
01:59
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение