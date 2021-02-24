Скрывавшегося от Интерпола россиянина задержали на Бали

Полиция на Бали арестовала гражданина России, скрывающегося от Интерпола, сообщает CNN Indonesia.

Глава отдела по связям с общественностью национальной полиции Арго Ювоно заявил, что российский гражданин был арестован на вилле острова Бали 24 февраля 2021 года.

Беглец не оказал сопротивления при задержании.

Некоторое время назад мужчина сбежал из миграционной службы Нгурах-Рай на Бали. Мужчина ранее отбывал уголовное наказание в тюрьме Керобокан из-за дела о наркотиках. Российский гражданин был арестован полицией в октябре 2019 года.