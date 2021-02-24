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Москва

Скрывающийся от Интерпола гражданин России задержан на Бали 

ИА Regnum 31 минуту назад
Скрывавшегося от Интерпола россиянина задержали на Бали
Фото: Reuters
Полиция на Бали арестовала гражданина России, скрывающегося от Интерпола, сообщает CNN Indonesia.
Глава отдела по связям с общественностью национальной полиции Арго Ювоно заявил, что российский гражданин был арестован на вилле острова Бали 24 февраля 2021 года.
Беглец не оказал сопротивления при задержании.
Некоторое время назад мужчина сбежал из миграционной службы Нгурах-Рай на Бали. Мужчина ранее отбывал уголовное наказание в тюрьме Керобокан из-за дела о наркотиках. Российский гражданин был арестован полицией в октябре 2019 года.
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