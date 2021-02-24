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Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в Москве 

Мария Иванова 17 минут назад
Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в Москве
Фото: Кадр из фильма
В Москве на 62-м году жизни скончался актер Дмитрий Писаренко. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, несколько дней назад актер перестал выходить на связь с близкими. Родственник приехал к нему домой, а когда Писаренко не открыл дверь, — вызвал полицию.
Полицейские вскрыли замок и обнаружили в квартире тело хозяина. Причина и обстоятельства его смерти выясняются.
Дмитрий Писаренко сыграл более чем в 25 фильмах и телеспектаклях, в том числе в картинах «Оленья охота», «Прошедшее вернуть», «Призраки зеленой комнаты». Он служил в Малом театре, «Школе современной пьесы» и Новом драматическом театре.
Как писал «Рамблер», ранее в Москве обнаружили тело 41-летнего актера и комика Александра Шаляпина. Шаляпина нашли мертвым в его доме на Хорошевском шоссе. СМИ писали, что полицейские рассматривают версию о самоубийстве.
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