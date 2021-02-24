Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в Москве 

В Москве на 62-м году жизни скончался актер Дмитрий Писаренко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, несколько дней назад актер перестал выходить на связь с близкими. Родственник приехал к нему домой, а когда Писаренко не открыл дверь, — вызвал полицию.

Полицейские вскрыли замок и обнаружили в квартире тело хозяина. Причина и обстоятельства его смерти выясняются.

Дмитрий Писаренко сыграл более чем в 25 фильмах и телеспектаклях, в том числе в картинах «Оленья охота», «Прошедшее вернуть», «Призраки зеленой комнаты». Он служил в Малом театре, «Школе современной пьесы» и Новом драматическом театре.

Как писал «Рамблер», ранее в Москве обнаружили тело 41-летнего актера и комика Александра Шаляпина. Шаляпина нашли мертвым в его доме на Хорошевском шоссе. СМИ писали, что полицейские рассматривают версию о самоубийстве.