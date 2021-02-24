Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске

Автоледи погибла в ДТП в Благовещенске в ночь на среду. Женщина на иномарке пыталась скрыться от погони сотрудников ГИБДД и столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии два человека получили травмы, управлявшая Nissan March дама скончалась на месте.

По данным правоохранителей, ранее погибшая привлекалась по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По факту ДТП проводится доследственная проверка.