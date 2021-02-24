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Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в квартире в Москве 

ЧП Столица и ещё 2 32 минуты назад
Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в Москве
Фото: www.kino-teatr.ru
Российского актера театра и кино Дмитрия Писаренко нашли мертвым в квартире в Москве. Как стало известно РЕН ТВ, артист перестал выходить на связь со своим родственником. После этого мужчина приехал к Писаренко домой, но он не открыл ему дверь. Тогда родственник актера позвонил в полицию. Правоохранители вскрыли замок и обнаружили тело артиста.
По факту произошедшего проводится проверка. Причины смерти актера выясняются.
На момент смерти артисту был 61 год.
Дмитрий Писаренко известен зрителям по своим ролям в фильмах «Ревизор», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Золото» и другим.
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