Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в Москве

Российского актера театра и кино Дмитрия Писаренко нашли мертвым в квартире в Москве. Как стало известно РЕН ТВ, артист перестал выходить на связь со своим родственником. После этого мужчина приехал к Писаренко домой, но он не открыл ему дверь. Тогда родственник актера позвонил в полицию. Правоохранители вскрыли замок и обнаружили тело артиста.

По факту произошедшего проводится проверка. Причины смерти актера выясняются.

На момент смерти артисту был 61 год.

Дмитрий Писаренко известен зрителям по своим ролям в фильмах «Ревизор», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Золото» и другим.