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Российскую школьницу изнасиловал пришедший под предлогом утечки газа преступник 

Lenta.ru 2 часа назад
Выдавший себя за коммунальщика преступник изнасиловал школьницу
Фото: РИА Новости
В Гатчинском районе Ленинградской области 16-летнюю школьницу изнасиловал преступник, пришедший в квартиру под предлогом утечки газа. Об этом сообщает 78.ru.
Ранним утром 21 февраля 40-летняя мать потерпевшей ушла на работу. Дома остались две ее дочери 12 и 16 лет. Около девяти часов в квартиру позвонил мужчина, представившийся сотрудником ТСЖ. Он сказал об утечке газа и школьницы открыли ему дверь
Угрожая предметом, похожим на пистолет, преступник напал на старшую из сестер и изнасиловал ее. Младшей удалось дозвониться в полицию.
Прибывшие полицейские задержали в квартире безработного 39-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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