Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Два человека погибли при пожаре в Солнечногорске 

РИАМО 46 минут назад
Два человека погибли при пожаре в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в деревня Лугинино в городском округе Солнечногорск, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 03:40 поступило сообщение о пожаре на улице Овражная, дом 2. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение жилого дома по всей площади — 150 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 04:30 специалисты локализовали пожар, в 07:07 — проведена ликвидация открытого горения. В 07:44 было обнаружено двое погибших.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
РИАМО: последние новости
Таксист ударил мужчину ножом в грудь в Москве Таксист ударил мужчину ножом в грудь в Москве Суд разрешил брату Навального отбывать арест в другой квартире Суд разрешил брату Навального отбывать арест в другой квартире Актера Ефремова этапировали из Москвы в Белгородскую область Актера Ефремова этапировали из Москвы в Белгородскую область
Происшествия , Московская область , Солнечногорск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Видео отбора курсантов в Воронежской области
01:15
Видео отбора курсантов в Воронежской области
Армия
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
01:03
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
Общество
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
04:17
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
Политика
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
00:58
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
Происшествия
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
01:59
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
Происшествия
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
00:58
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
Происшествия
Новое видео пыток в Ярославской колонии №1
02:21
Новое видео пыток в Ярославской колонии №1
Происшествия
Видео с места обрушенного ангара на юге Москвы
00:57
Видео с места обрушенного ангара на юге Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение