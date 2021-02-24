В Горно-Алтайске загорелся торговый центр «Ткацкий-1», сообщает издание «Новости Горного Алтая». О пострадавших пока ничего не известно. До приезда спасателей посетителям и работникам ТЦ пришлось эвакуироваться самостоятельно.
Инцидент произошёл утром 24 февраля. По словам очевидцев, возгорание произошло на втором этаже здания. Сообщение о ЧП пожарным поступило с опозданием, поэтому посетителям и работникам ТЦ пришлось спасаться от огня своими силами.
Журналисты пишут, что люди выпрыгивали из окон второго этажа на крышу специально припаркованного автобуса, а затем спускались на землю. В настоящее время, по данным сотрудников МЧС, в здании нет людей.
Сейчас на месте ЧП работают три пожарных расчета. Площадь пожара оценивается в 1 тысячу квадратных метров. Дознаватели устанавливают причину возгорания.
Ситуацию прокомментировал глава Республики Горны Алтай Олег Хорохордин. Он поручил провести внеплановые проверки соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах, крупных магазинах и образовательных учреждениях региона.
«Провести мероприятия необходимо без предвзятого отношения или какого-либо давления на предпринимателей или руководителей учреждений», — цитирует издание слова Хорохордина.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», произошёл пожар в общежитии Московского авиационного института (МАИ) на улице Вилиса Лациса недалеко от станции метро «Планерная». Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Спасатели эвакуировали из здания около 50 человек. Для размещения людей сотрудники МЧС запросили пять автобусов и вызвали на место инцидента пять машин «скорой помощи».