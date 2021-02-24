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Горно-Алтайске загорелся торговый центр «Ткацкий-1», сообщает издание «Новости Горного Алтая». О пострадавших пока ничего не известно. До приезда спасателей посетителям и работникам ТЦ пришлось эвакуироваться самостоятельно.

Инцидент произошёл утром 24 февраля. По словам очевидцев, возгорание произошло на втором этаже здания. Сообщение о ЧП пожарным поступило с опозданием, поэтому посетителям и работникам ТЦ пришлось спасаться от огня своими силами.

Журналисты пишут, что люди выпрыгивали из окон второго этажа на крышу специально припаркованного автобуса, а затем спускались на землю. В настоящее время, по данным сотрудников МЧС, в здании нет людей.

Сейчас на месте ЧП работают три пожарных расчета. Площадь пожара оценивается в 1 тысячу квадратных метров. Дознаватели устанавливают причину возгорания.

Ситуацию прокомментировал глава Республики Горны Алтай Олег Хорохордин . Он поручил провести внеплановые проверки соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах, крупных магазинах и образовательных учреждениях региона.

«Провести мероприятия необходимо без предвзятого отношения или какого-либо давления на предпринимателей или руководителей учреждений», — цитирует издание слова Хорохордина.