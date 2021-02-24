Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

После избиения воспитанницы интерната на Сахалине заведено дело 

RT на русском и ещё 4 43 минуты назад
После избиения воспитанницы интерната на Сахалине заведено дело
Фото: РИА Новости
По факту избиения воспитанницы интерната на Сахалине Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«По факту ненадлежащего исполнения сотрудниками одной из школ-интернатов области своих должностных обязанностей, повлёкшего существенное нарушение прав и законных интересов 15-летней воспитанницы учреждения, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о халатности.
Согласно версии следствия, конфликт произошёл между двумя 15-летними воспитанницами школы-интерната.
Одна из девушек нанесла пострадавшей несколько ударов в область лица при попустительстве воспитателя.
Ранее следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
RT на русском: последние новости
Спасатели вылетели на место вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре Спасатели вылетели на место вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре В ходе столкновений в Киеве задержаны 17 человек В ходе столкновений в Киеве задержаны 17 человек В Конго убит посол Италии В Конго убит посол Италии
Происшествия , Сахалинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Видео отбора курсантов в Воронежской области
01:15
Видео отбора курсантов в Воронежской области
Армия
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
01:03
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
Общество
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
04:17
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
Политика
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
00:58
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
Происшествия
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
01:59
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
Происшествия
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
00:58
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
Происшествия
Новое видео пыток в Ярославской колонии №1
02:21
Новое видео пыток в Ярославской колонии №1
Происшествия
Видео с места обрушенного ангара на юге Москвы
00:57
Видео с места обрушенного ангара на юге Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение