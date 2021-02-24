После избиения воспитанницы интерната на Сахалине заведено дело 

«По факту ненадлежащего исполнения сотрудниками одной из школ-интернатов области своих должностных обязанностей, повлёкшего существенное нарушение прав и законных интересов 15-летней воспитанницы учреждения, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.