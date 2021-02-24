Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Новое видео пыток в Ярославской колонии №1 

Вадим Дроздов 20 минут назад
23 февраля в социальных сетях появились две новые видеозаписи с пытками в Ярославской колонии № 1, которые получили сотрудники правозащитного фонда «Общественный вердикт».
Первое видео сняли еще 25 августа 2016 года. На записи сотрудники ФСИН избили дубинками мужчину, которому на тот момент оставалось провести в колонии две недели. Бывший заключенный рассказал, что его пытали после обыска, во время которого он возмутился тем, что сотрудники колонии скинули на пол его Коран. После освобождения из колонии мужчина провел две недели в больнице.
На второй записи, сделанной 12 апреля 2017 года, сотрудники колонии требуют, чтобы заключенный прошел процедуру личного досмотра, то есть присел и раздвинул ягодицы.
Происшествия , Видео , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
01:59
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
Происшествия
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
00:58
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
Происшествия
Новое видео пыток в Ярославской колонии №1
02:21
Новое видео пыток в Ярославской колонии №1
Происшествия
Видео с места обрушенного ангара на юге Москвы
00:57
Видео с места обрушенного ангара на юге Москвы
Происшествия
Видео салюта в День защитника Отечества в Москве
01:50
Видео салюта в День защитника Отечества в Москве
Общество
Видео драки пассажиров с полицейскими в самолете
02:16
Видео драки пассажиров с полицейскими в самолете
Происшествия
Видео смертельного наезда на пешеходов в Улан-Удэ
00:08
Видео смертельного наезда на пешеходов в Улан-Удэ
Происшествия
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
01:40
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
01:00
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
Политика
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
03:31
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение