Новое видео пыток в Ярославской колонии №1 

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23 февраля в социальных сетях появились две новые видеозаписи с пытками в Ярославской колонии № 1, которые получили сотрудники правозащитного фонда «Общественный вердикт».

Первое видео сняли еще 25 августа 2016 года. На записи сотрудники ФСИН избили дубинками мужчину, которому на тот момент оставалось провести в колонии две недели. Бывший заключенный рассказал, что его пытали после обыска, во время которого он возмутился тем, что сотрудники колонии скинули на пол его Коран. После освобождения из колонии мужчина провел две недели в больнице.

На второй записи, сделанной 12 апреля 2017 года, сотрудники колонии требуют, чтобы заключенный прошел процедуру личного досмотра, то есть присел и раздвинул ягодицы.