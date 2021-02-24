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Москва

Видео драки пассажиров с полицейскими в самолете 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
23 февраля в Новосибирском международном аэропорту "Толмачево" на борту самолета, который должен был проследовать рейсом Новосибирск-Москва, произошла драка между пассажирами и сотрудниками полиции.
Мужчины нарушили общественный порядок и нецензурно ругались в адрес окружающих, поэтому экипаж вызвал правоохранителей. Однако при попытке доставить правонарушителей в дежурную часть, они набросились на полицейских, а также публично оскорбили их. После этого на пассажиров надели наручники и задержали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В отношении агрессивно настроенных мужчин возбуждены уголовные дела по факту «публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции».
Происшествия , Видео
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