Видео драки пассажиров с полицейскими в самолете 

23 февраля в Новосибирском международном аэропорту "Толмачево" на борту самолета, который должен был проследовать рейсом Новосибирск-Москва, произошла драка между пассажирами и сотрудниками полиции.

Мужчины нарушили общественный порядок и нецензурно ругались в адрес окружающих, поэтому экипаж вызвал правоохранителей. Однако при попытке доставить правонарушителей в дежурную часть, они набросились на полицейских, а также публично оскорбили их. После этого на пассажиров надели наручники и задержали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В отношении агрессивно настроенных мужчин возбуждены уголовные дела по факту «публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции».